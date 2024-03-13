В ЕС настаивают на усилении мер по возвращению депортированных в рф украинских детей

В Европейском парламенте призвали международные гуманитарные организации активизировать усилия по возвращению украинских детей, принудительно вывезенных в россию. Об этом заявила чешский правоцентристский депутат Европарламента Михаэла Шойдрова, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Она отметила, что по меньшей мере 20 тысяч украинских детей были насильно депортированы в россию или переселены в беларусь.

Мы призываем ЕС и международные гуманитарные организации не только осудить насильственные депортации и рассматривать их как часть российской политики геноцида, но и активизировать свои усилия, чтобы вернуть этих детей в их семьи и обеспечить им надлежащий уход, - подчеркнула Шойдрова.

Напомним

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.