Зростання споживання електроенергії в Україні на 9 грудня: зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях
Київ • УНН
9 грудня в Україні зростає споживання електроенергії, проте внаслідок ворожих обстрілів споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без світла. На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджено аварійні відключення, а по всій країні діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.
У вівторок, 9 грудня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас в наслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики і Укренерго.
Деталі
У ніч на 9 грудня російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Як наслідок - на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи - вони відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.
На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу
Внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг.
Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні
