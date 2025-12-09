$42.070.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зростання споживання електроенергії в Україні на 9 грудня: зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях

Київ • УНН

 • 26 перегляди

9 грудня в Україні зростає споживання електроенергії, проте внаслідок ворожих обстрілів споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без світла. На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджено аварійні відключення, а по всій країні діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Зростання споживання електроенергії в Україні на 9 грудня: зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях

У вівторок, 9 грудня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас в наслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики і Укренерго.

Деталі

У ніч на 9 грудня російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Як наслідок - на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи - вони відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу

- повідомили енергетики.

Внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні

- додали енергетики.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна