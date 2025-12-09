Зростання споживання електроенергії в Україні на 9 грудня: зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях

У вівторок, 9 грудня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас в наслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики і Укренерго.

У ніч на 9 грудня російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Як наслідок - на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи - вони відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу