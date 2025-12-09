Рост потребления электроэнергии в Украине на 9 декабря: зафиксированы обесточивания в нескольких областях

Во вторник, 9 декабря, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту. В то же время, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре, на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики и Укрэнерго.

Подробности

В ночь на 9 декабря российские оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Как следствие – на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы – они проходят везде, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса - сообщили энергетики.

В результате восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 1,5 до 4 очередей.

Время применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе - добавили энергетики.

