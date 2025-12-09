$42.070.01
Рост потребления электроэнергии в Украине на 9 декабря: зафиксированы обесточивания в нескольких областях

Киев • УНН

 • 872 просмотра

9 декабря в Украине растет потребление электроэнергии, однако в результате вражеских обстрелов потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаются без света. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине введены аварийные отключения, а по всей стране действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Рост потребления электроэнергии в Украине на 9 декабря: зафиксированы обесточивания в нескольких областях

Во вторник, 9 декабря, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту. В то же время, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре, на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики и Укрэнерго.

Подробности

В ночь на 9 декабря российские оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Как следствие – на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы – они проходят везде, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса

- сообщили энергетики.

В результате восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 1,5 до 4 очередей.

Время применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе

- добавили энергетики.

Евгений Устименко

