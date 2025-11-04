Зеленський зустрівся з бійцями "Азову" на Добропільському напрямку: обговорили ситуацію на передовій і потреби

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", які виконують бойові завдання на Добропільському напрямку. Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, передає УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших

Також Глава держави подякував бійцям за службу й особисто відзначив їх державними нагородами.

Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським