Зеленський зустрівся з бійцями "Азову" на Добропільському напрямку: обговорили ситуацію на передовій і потреби
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з військовими 1-го корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку. Обговорили ситуацію на передовій, потреби та масштабування виробництва дронів, а також відзначив бійців державними нагородами.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", які виконують бойові завдання на Добропільському напрямку. Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, передає УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.
Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших
Також Глава держави подякував бійцям за службу й особисто відзначив їх державними нагородами.
Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій.
Зеленський нагородив військовослужбовців, вручивши їм ордени "Золота Зірка", та передав нагороди родинам загиблих Героїв. Він подякував захисникам за їхню службу та наголосив на важливості збереження позицій на фронті.