Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю нашу державу: Зеленський відзначив військових державними нагородами
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, включаючи ордени "Золота Зірка", та передав нагороди родинам загиблих Героїв. Він подякував захисникам за їхню службу та наголосив на важливості збереження позицій на фронті.
Президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців державними нагородами, зокрема й орденами "Золота Зірка". Про це пише УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
Деталі
"Кожен захисник України – це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю нашу державу. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє. Відзначив орденами "Золота Зірка" й іншими державними нагородами військових Cил оборони України і передав нагороди родинам наших Героїв, яким звання присвоєно посмертно", - сказав Зеленський.
Президент подякував кожному, хто бʼється заради України, та дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей.
"Україна – це сміливість, яка дала результат. І саме так ми захистимо нашу державу, саме так ми цю війну завершимо – зберігши незалежність і суверенітет України, всі права нашого українського народу. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглась", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг".