Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство: Зеленский отметил военных государственными наградами

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 6492 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 16646 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 20311 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 27049 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 42646 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38684 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34974 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35939 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30514 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 54530 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 16352 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 14759 просмотра
Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству1 ноября, 02:14 • 6110 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС1 ноября, 03:18 • 14048 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk05:40 • 9384 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 16637 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 20306 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50562 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 54528 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 47135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Джон Ратклифф
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 6492 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50564 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 34738 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 43347 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 75407 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Золото

Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство: Зеленский отметил военных государственными наградами

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих, включая ордена "Золотая Звезда", и передал награды семьям погибших Героев. Он поблагодарил защитников за их службу и подчеркнул важность сохранения позиций на фронте.

Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство: Зеленский отметил военных государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих государственными наградами, в том числе орденами "Золотая Звезда". Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Подробности

"Каждый защитник Украины – это действительно защитник жизни. Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство. И там, где наши украинские позиции действительно сильны, жизнь всегда выигрывает. Отметил орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами военных Сил обороны Украины и передал награды семьям наших Героев, которым звание присвоено посмертно", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто сражается ради Украины, и действительно полноценно выполняет боевые задачи, уничтожает оккупанта, защищает своих побратимов, защищает всех наших людей.

"Украина – это смелость, которая дала результат. И именно так мы защитим наше государство, именно так мы эту войну завершим – сохранив независимость и суверенитет Украины, все права нашего украинского народа. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы Украина сохранилась", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг".

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина