Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство: Зеленский отметил военных государственными наградами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих, включая ордена "Золотая Звезда", и передал награды семьям погибших Героев. Он поблагодарил защитников за их службу и подчеркнул важность сохранения позиций на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих государственными наградами, в том числе орденами "Золотая Звезда". Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
Подробности
"Каждый защитник Украины – это действительно защитник жизни. Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство. И там, где наши украинские позиции действительно сильны, жизнь всегда выигрывает. Отметил орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами военных Сил обороны Украины и передал награды семьям наших Героев, которым звание присвоено посмертно", - сказал Зеленский.
Президент поблагодарил каждого, кто сражается ради Украины, и действительно полноценно выполняет боевые задачи, уничтожает оккупанта, защищает своих побратимов, защищает всех наших людей.
"Украина – это смелость, которая дала результат. И именно так мы защитим наше государство, именно так мы эту войну завершим – сохранив независимость и суверенитет Украины, все права нашего украинского народа. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы Украина сохранилась", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг".