Зеленський підписав закон щодо нагороджених "Хрестом бойових заслуг" воїнів: що передбачає

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13570.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

Відповідно до закону, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються, які нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Особи, нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" матимуть право на безплатне поховання, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також вони отримуватимуть щомісячну виплату обсягом півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Наразі це 12 тис. гривень.

З 2026 року в Україні може зрости мінімалка на понад 600 гривень: Кабмін ухвалив проєкт бюджету-202615.09.25, 19:57 • 4466 переглядiв

Як зазначається на сайті Президента, відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).

Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою. Станом на сьогодні "Хрестом бойових заслуг" відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.

Закон набере чинності через один місяць з дня його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воєнним розвідникам з нагоди їхнього професійного свята. Він відзначив їхню важливість для ефективних дій на фронті та в глобальних відносинах.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна