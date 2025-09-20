Зеленський підписав закон щодо нагороджених "Хрестом бойових заслуг" воїнів: що передбачає
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Нагороджені отримають право на безплатне поховання та щомісячну виплату у розмірі півтори мінімальної зарплати.
Деталі
"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.
Відповідно до закону, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються, які нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".
Особи, нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" матимуть право на безплатне поховання, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також вони отримуватимуть щомісячну виплату обсягом півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Наразі це 12 тис. гривень.
Як зазначається на сайті Президента, відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).
Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою. Станом на сьогодні "Хрестом бойових заслуг" відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.
Закон набере чинності через один місяць з дня його опублікування у парламентській газеті "Голос України".
