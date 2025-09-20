Зеленский подписал закон о награжденных "Крестом боевых заслуг" воинах: что предусматривает
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Награжденные получат право на бесплатное захоронение и ежемесячную выплату в размере полутора минимальных зарплат.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13570.
Детали
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.
В соответствии с законом, лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются те, кто награжден знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".
Лица, награжденные знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", будут иметь право на бесплатное захоронение, в частности на Национальном военном мемориальном кладбище. Также они будут получать ежемесячную выплату в размере полутора минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года. Сейчас это 12 тыс. гривен.
С 2026 года в Украине может вырасти минималка более чем на 600 гривен: Кабмин принял проект бюджета-202615.09.25, 19:57 • 4466 просмотров
Как отмечается на сайте Президента, знак отличия "Крест боевых заслуг" установлен указом Президента от 5 мая 2022 года для награждения военнослужащих ВСУ и других военных формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевых задач, а также выдающиеся успехи в управлении войсками (силами).
Среди всех военных наград "Крест боевых заслуг" является высшей. По состоянию на сегодня "Крестом боевых заслуг" отмечен 331 защитник Украины, один из которых получил эту награду дважды.
Закон вступит в силу через один месяц со дня его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Напомним
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным разведчикам по случаю их профессионального праздника. Он отметил их важность для эффективных действий на фронте и в глобальных отношениях.