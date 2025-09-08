$41.220.13
Зеленський привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воєнним розвідникам з нагоди їхнього професійного свята. Він відзначив їхню важливість для ефективних дій на фронті та в глобальних відносинах.

Зеленський привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воєнним розвідникам з нагоди їхнього професійного свята. Про це глава Держави повідомив у Telegram, пише УНН.

День воєнної розвідки України – день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими – межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики

- наголосив він.

Президент зазначив, що без ефективної розвідки неможливо ефективно діяти всюди – від рівня батальйону на фронті до рівня держави в глобальних відносинах.

"Наші воїни, наша держава вміють бути ефективними – часто саме завдяки сміливості наших розвідників, наших спеціальних служб, усіх українських героїв, які виконують особливі завдання заради наших людей, заради нашої держави", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським розвідникам за інформацію про російські наміри, супровід державної політики, удари по Росії, спеціальні операції в морі, у небі, в кіберпросторі та на землі, забезпечення активних дій на фронті та запобігання російським операціям.

"Від наших українських експортних операцій у Чорному морі, які значно підтримують нашу економіку, до далекобійних ударів по Росії – усе це стає можливим завдяки вашій роботі, вашій співпраці, вашій сміливості", – наголосив Глава держави.

Пам’ять усіх полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив воїнам відзнаку "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" І–ІІІ ступенів і Данила Галицького.

Нагадаємо

Розвідники "Black Winter Group" ГУР МО України спільно з 3-ю ОШБр утримували позиції та знищували бліндажі окупантів на Лиманському напрямку. Вони також врятували поранених військових під обстрілами.

У минуломі році Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський, вітаючи з Днем територіальної оборони України заявляв, що ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

Ольга Розгон

