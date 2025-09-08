$41.220.13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
12:50 • 8768 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 31971 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
12:23 • 24159 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 21250 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 23770 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25265 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26105 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29300 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41347 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
Зеленский поздравил украинских защитников с Днем военной разведки и отметил их государственными наградами

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным разведчикам по случаю их профессионального праздника. Он отметил их важность для эффективных действий на фронте и в глобальных отношениях.

Зеленский поздравил украинских защитников с Днем военной разведки и отметил их государственными наградами

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным разведчикам по случаю их профессионального праздника. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

День военной разведки Украины – день очень многих наших украинских смельчаков, храбрых сердец, которые делают границы наших возможностей значительно шире – границы наших активных действий на фронте, границы нашей государственной политики

- подчеркнул он.

Президент отметил, что без эффективной разведки невозможно эффективно действовать везде – от уровня батальона на фронте до уровня государства в глобальных отношениях.

"Наши воины, наше государство умеют быть эффективными – часто именно благодаря смелости наших разведчиков, наших специальных служб, всех украинских героев, которые выполняют особые задачи ради наших людей, ради нашего государства", – отметил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил украинских разведчиков за информацию о российских намерениях, сопровождение государственной политики, удары по России, специальные операции в море, в небе, в киберпространстве и на земле, обеспечение активных действий на фронте и предотвращение российских операций.

"От наших украинских экспортных операций в Черном море, которые значительно поддерживают нашу экономику, до дальнобойных ударов по России – все это становится возможным благодаря вашей работе, вашему сотрудничеству, вашей смелости", – подчеркнул Глава государства.

Память всех павших героев почтили минутой молчания.

Владимир Зеленский вручил воинам знак отличия "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" I–III степеней и Даниила Галицкого.

Напомним

Разведчики "Black Winter Group" ГУР МО Украины совместно с 3-й ОШБр удерживали позиции и уничтожали блиндажи оккупантов на Лиманском направлении. Они также спасли раненых военных под обстрелами.

В прошлом году Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, поздравляя с Днем территориальной обороны Украины, заявлял, что ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Владимир Зеленский