Зеленский поздравил украинских защитников с Днем военной разведки и отметил их государственными наградами
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным разведчикам по случаю их профессионального праздника. Он отметил их важность для эффективных действий на фронте и в глобальных отношениях.
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным разведчикам по случаю их профессионального праздника. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
День военной разведки Украины – день очень многих наших украинских смельчаков, храбрых сердец, которые делают границы наших возможностей значительно шире – границы наших активных действий на фронте, границы нашей государственной политики
Президент отметил, что без эффективной разведки невозможно эффективно действовать везде – от уровня батальона на фронте до уровня государства в глобальных отношениях.
"Наши воины, наше государство умеют быть эффективными – часто именно благодаря смелости наших разведчиков, наших специальных служб, всех украинских героев, которые выполняют особые задачи ради наших людей, ради нашего государства", – отметил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил украинских разведчиков за информацию о российских намерениях, сопровождение государственной политики, удары по России, специальные операции в море, в небе, в киберпространстве и на земле, обеспечение активных действий на фронте и предотвращение российских операций.
"От наших украинских экспортных операций в Черном море, которые значительно поддерживают нашу экономику, до дальнобойных ударов по России – все это становится возможным благодаря вашей работе, вашему сотрудничеству, вашей смелости", – подчеркнул Глава государства.
Память всех павших героев почтили минутой молчания.
Владимир Зеленский вручил воинам знак отличия "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" I–III степеней и Даниила Галицкого.
Напомним
Разведчики "Black Winter Group" ГУР МО Украины совместно с 3-й ОШБр удерживали позиции и уничтожали блиндажи оккупантов на Лиманском направлении. Они также спасли раненых военных под обстрелами.
В прошлом году Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, поздравляя с Днем территориальной обороны Украины, заявлял, что ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.