Ексклюзив
14:12 • 22 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
13:44 • 1488 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6120 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23533 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29605 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28359 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24325 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26688 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41256 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75781 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ТРО

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Президент Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва за виняткову мужність. Воїни 165 діб безперервно тримали позиції на Запорізькому напрямку.

Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ТРО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій. Про це йдеться в указі Президента №815/2025 від 3 листопада, передає УНН.

За виняткову особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" солдата Аліксєєнка Олександра Сергійовича та молодшого сержанта Тішаєва Олександра Васильовича 

- йдеться в указі.

Як йдеться в повідомленні на Офіційному інтернет-представництві Президента, бійці, які проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ, тримали позиції на передовій протягом 165 діб.

Командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Олександр Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу. Гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у травні – жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ.

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі 

- зазначається в повідомленні.

Доповнення

Як повідомили у 138 окремому батальйоні Сил територіальної оборони ЗСУ, загалом було більше 30 спроб вивести та замінити розрахунок, але через відсутність сприятливих погодних умов та засилля ворожих fpv–дронів зробити це не вдавалося.

Мали чекати погоди. І тримати оборону. 165 діб безперервно трималися "Кузен" і "Тішка" на позиціях, чекаючи сприятливих умов для евакуації. За все літо жодного туману, жодного дощу. А пересуватися під відкритим небом неможливо – десятки fpv мов коршуни одразу кидаються на ціль. Нарешті туман, на який молилися крайні кілька місяців. Завдяки своєму побратиму та силі духу (зважаючи на поранення), "Кузен" зміг пройти близько 12 км до точки евакуації. І не просто вийти - дорогою бійці закидували гранатами та прострілювали можливі місця скупчення ворога 

- повідомили в батальйоні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Нагороджені отримають право на безплатне поховання та щомісячну виплату у розмірі півтори мінімальної зарплати.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна