Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ТРО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій. Про це йдеться в указі Президента №815/2025 від 3 листопада, передає УНН.

Як йдеться в повідомленні на Офіційному інтернет-представництві Президента, бійці, які проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ, тримали позиції на передовій протягом 165 діб.

Командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Олександр Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу. Гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції

Повідомляється, що у травні – жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ.

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі

Як повідомили у 138 окремому батальйоні Сил територіальної оборони ЗСУ, загалом було більше 30 спроб вивести та замінити розрахунок, але через відсутність сприятливих погодних умов та засилля ворожих fpv–дронів зробити це не вдавалося.

Мали чекати погоди. І тримати оборону. 165 діб безперервно трималися "Кузен" і "Тішка" на позиціях, чекаючи сприятливих умов для евакуації. За все літо жодного туману, жодного дощу. А пересуватися під відкритим небом неможливо – десятки fpv мов коршуни одразу кидаються на ціль. Нарешті туман, на який молилися крайні кілька місяців. Завдяки своєму побратиму та силі духу (зважаючи на поранення), "Кузен" зміг пройти близько 12 км до точки евакуації. І не просто вийти - дорогою бійці закидували гранатами та прострілювали можливі місця скупчення ворога