Держали 165 дней позиции на передовой: Зеленский отметил "Крестом боевых заслуг" двух воинов ТРО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов Сил территориальной обороны ВСУ Александра Аликсенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой. Об этом говорится в указе Президента №815/2025 от 3 ноября, передает УНН.

За исключительное личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: наградить отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" солдата Аликсенко Александра Сергеевича и младшего сержанта Тишаева Александра Васильевича - говорится в указе.

Как говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента, бойцы, проходящие службу в рядах Сил территориальной обороны ВСУ, держали позиции на передовой в течение 165 суток.

Командир стрелкового взвода Александр Тишаев с лета прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. С тех пор руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с побратимами вступая в бой со значительно большими силами врага. Кроме того, Александр Тишаев уничтожал вражеские дроны и спасал жизни личного состава. Гранатометчик Александр Аликсенко с сентября прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции - говорится в сообщении.

Сообщается, что в мае – октябре 2025 года на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области Александр Тишаев как старший позиции вместе с солдатом Александром Аликсенко находились 165 суток на одной из наблюдательных позиций. Докладывали о разведке переднего края, пролете дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага, осуществляли упреждающий огонь, докладывали о перемещении и месте дислокации оккупантов.

В сложных условиях, под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Александр Тишаев обеспечил бесперебойное функционирование позиции и поддерживал боевой дух раненого в одном из боевых столкновений Александра Аликсенко. Было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.

Последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда враг штурмовал оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, пытавшихся ворваться на их позицию, после уничтожения российского МТ-ЛБ.

28 октября Александра Тишаева и Александра Аликсенко смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Александр Аликсенко, несмотря на ранение, благодаря помощи побратима сумел пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале - отмечается в сообщении.

Дополнение

Как сообщили в 138 отдельном батальоне Сил территориальной обороны ВСУ, в общей сложности было более 30 попыток вывести и заменить расчет, но из-за отсутствия благоприятных погодных условий и засилья вражеских fpv-дронов сделать это не удавалось.

Надо было ждать погоды. И держать оборону. 165 суток непрерывно держались "Кузен" и "Тишка" на позициях, ожидая благоприятных условий для эвакуации. За все лето ни одного тумана, ни одного дождя. А передвигаться под открытым небом невозможно – десятки fpv словно коршуны сразу бросаются на цель. Наконец туман, на который молились последние несколько месяцев. Благодаря своему побратиму и силе духа (учитывая ранение), "Кузен" смог пройти около 12 км до точки эвакуации. И не просто выйти - по дороге бойцы забрасывали гранатами и простреливали возможные места скопления врага - сообщили в батальоне.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который признает особые заслуги перед Украиной воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Награжденные получат право на бесплатное захоронение и ежемесячную выплату в размере полутора минимальных зарплат.