Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Зеленский встретился с бойцами "Азова" на Добропольском направлении: обсудили ситуацию на передовой и потребности

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с военными 1-го корпуса НГУ "Азов" на Добропольском направлении. Обсудили ситуацию на передовой, потребности и масштабирование производства дронов, а также отметил бойцов государственными наградами.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", которые выполняют боевые задачи на Добропольском направлении. Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, передает УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении. Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других 

- сообщил Зеленский.

Также Глава государства поблагодарил бойцов за службу и лично отметил их государственными наградами.

Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским 

- добавил Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов Сил территориальной обороны ВСУ Александра Аликсенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой.

Зеленский наградил военнослужащих, вручив им ордена "Золотая Звезда", и передал награды семьям погибших Героев. Он поблагодарил защитников за их службу и подчеркнул важность сохранения позиций на фронте.

Павел Зинченко

