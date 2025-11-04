Зеленский встретился с бойцами "Азова" на Добропольском направлении: обсудили ситуацию на передовой и потребности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", которые выполняют боевые задачи на Добропольском направлении. Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, передает УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении. Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других - сообщил Зеленский.

Также Глава государства поблагодарил бойцов за службу и лично отметил их государственными наградами.

Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским - добавил Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов Сил территориальной обороны ВСУ Александра Аликсенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой.

Зеленский наградил военнослужащих, вручив им ордена "Золотая Звезда", и передал награды семьям погибших Героев. Он поблагодарил защитников за их службу и подчеркнул важность сохранения позиций на фронте.