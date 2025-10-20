$41.730.10
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Зеленський розповів, чи обговорювалися з Трампом умови щодо обміну територіями і зміни "режиму"

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом не обговорювалися умови обміну територіями, але зрозуміло, що погане територіальне рішення може призвести до вирішення інших питань без Києва. Він також зазначив, що росіяни бояться рішення щодо постачання Україні далекобійної зброї.

Зеленський розповів, чи обговорювалися з Трампом умови щодо обміну територіями і зміни "режиму"

Умови щодо обміну територіями, зміни "режиму" під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не звучали. Проте з перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть" погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без Києва. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Зараз цього не звучало. Але з наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас

відповів Зеленський на запитання, чи під час зустрічі з Трампом були умови щодо обміну, армії, мови, релігії, зміни “режиму”.

Деталі

Зеленський зазначив, що під час розмови щодо припинення вогню американська сторона знову переказала російську історію про те, що Україна начебто буде готуватися до наступу, що начебто не можна Києву давати паузу.

Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?" Як приклад – Південна Корея, яка має гарантії безпеки США, і відповідно розвивалась та розвинулась в круту країну, а Північна Корея – це Північна Корея. І там же немає фінального документа, там немає фінальної мирної угоди на Корейському півострові. Якщо ж у нас буде угода така фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка, припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів

- розповів Зеленський.

Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп19.10.25, 18:10 • 16322 перегляди

Зеленський про реакцію європейських партнерів після зустрічі у Вашингтоні

Ми спілкувалися нашою Вашингтонською групою, умовно кажучи, - і там не всі лідери, чиї країни в Євросоюзі. Наприклад, були премʼєр-міністри Норвегії і Великої Британії, які не входять в Євросоюз. Але все одно це як одна сім'я, родина з відповідними кроками, цінностями і позицією до України. Вони так само до цього ставляться: якщо це мир, то все одно, де зустрічатись, це правда, але головне - щоб був результат. Якщо це якась незрозуміла конфігурація, то треба розбиратися. І так само зміна риторики, яка відбулася щодо далекобійної зброї… Над цим треба працювати

- сказав Зеленський.

Зеленський вкотре наголосив, що росіяни бояться рішення щодо Tomahawk.

Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, "рускі" розуміють, що я домовлюсь в Європі про "Томагавки" та про іншу необхідну зброю

- зазначив Президент.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиція росіян щодо Донбасу не змінилася: вони вимагають від України віддати Донецьку та Луганську області. Зеленський наголосив, що так званий "референдум" був незаконним, а вимоги рф далекі від реальності.

Анна Мурашко

