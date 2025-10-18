росіяни бояться, що Україна отримає Tomahawk - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни нервують через можливу передачу Україні ракет Tomahawk, розуміючи їхню ефективність. Він наголосив, що Україна потребує комбінації озброєнь для протидії російським ударам.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у кремлі нервують щодо ймовірності передачі Україні Tomahawk. За його словами, росіяни розуміють, наскільки ефективним може бути це озброєння, пише УНН із посиланням на заяву Президента під час спілкування із журналістами.
Деталі
Мені здається, що росіяни бояться Tomahawk. Це дуже потужна зброя. І вони знають, що ми знаємо, що ця сполука із Tomahawk ..ми не говоримо, що Tomahawk "як такі", нам потрібна ця комбінація…Вони розуміють, що ми можемо зробити, чого домогтися..і вони вживають усяких заходів..звертаючись не до нашої сторони. Вони побоюються
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив надання ракет Tomahawk, на що президент США Дональд Трамп відповів необхідністю дослідження питання.
Україна не може протистояти російським балістичним ударам власними ППО.
Нам дуже складно. На це потрібен тиск. Для цього потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї - це тиск. .. Перш за все, це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї.