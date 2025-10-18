россияне боятся, что Украина получит Tomahawk - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне нервничают из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk, понимая их эффективность. Он подчеркнул, что Украина нуждается в комбинации вооружений для противодействия российским ударам.
Детали
Мне кажется, что россияне боятся Tomahawk. Это очень мощное оружие. И они знают, что мы знаем, что это соединение с Tomahawk... мы не говорим, что Tomahawk "как таковые", нам нужна эта комбинация... Они понимают, что мы можем сделать, чего добиться... и они принимают всякие меры... обращаясь не к нашей стороне. Они опасаются
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил предоставление ракет Tomahawk, на что президент США Дональд Трамп ответил необходимостью исследования вопроса.
Украина не может противостоять российским баллистическим ударам собственными ПВО.
Нам очень сложно. На это нужно давление. Для этого нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия - это давление. .. Прежде всего, это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия.