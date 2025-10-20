Зеленский рассказал, обсуждались ли с Трампом условия обмена территориями и смены "режима"

Условия по обмену территориями, изменению "режима" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не звучали. Однако из переговоров понятно, если Украина "съест" плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без Киева. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Зеленский отметил, что во время разговора о прекращении огня американская сторона снова пересказала российскую историю о том, что Украина якобы будет готовиться к наступлению, что якобы нельзя Киеву давать паузу.

Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?" Как пример – Южная Корея, которая имеет гарантии безопасности США, и соответственно развивалась и развилась в крутую страну, а Северная Корея – это Северная Корея. И там же нет финального документа, там нет финального мирного соглашения на Корейском полуострове. Если же у нас будет соглашение такое фундаментальное, и такой долгий ее путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но у нас есть остановка, прекращение огня, и есть сильные гарантии безопасности, что путин не пойдет снова, для чего мне нарушать это? Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры