Зеленский рассказал, обсуждались ли с Трампом условия обмена территориями и смены "режима"
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом не обсуждались условия обмена территориями, но понятно, что плохое территориальное решение может привести к решению других вопросов без Киева. Он также отметил, что россияне боятся решения о поставках Украине дальнобойного оружия.
Условия по обмену территориями, изменению "режима" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не звучали. Однако из переговоров понятно, если Украина "съест" плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без Киева. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.
Сейчас этого не звучало. Но из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас
Детали
Зеленский отметил, что во время разговора о прекращении огня американская сторона снова пересказала российскую историю о том, что Украина якобы будет готовиться к наступлению, что якобы нельзя Киеву давать паузу.
Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?" Как пример – Южная Корея, которая имеет гарантии безопасности США, и соответственно развивалась и развилась в крутую страну, а Северная Корея – это Северная Корея. И там же нет финального документа, там нет финального мирного соглашения на Корейском полуострове. Если же у нас будет соглашение такое фундаментальное, и такой долгий ее путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но у нас есть остановка, прекращение огня, и есть сильные гарантии безопасности, что путин не пойдет снова, для чего мне нарушать это? Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры
Зеленский о реакции европейских партнеров после встречи в Вашингтоне
Мы общались нашей Вашингтонской группой, условно говоря, - и там не все лидеры, чьи страны в Евросоюзе. Например, были премьер-министры Норвегии и Великобритании, которые не входят в Евросоюз. Но все равно это как одна семья, семья с соответствующими шагами, ценностями и позицией к Украине. Они так же к этому относятся: если это мир, то все равно, где встречаться, это правда, но главное - чтобы был результат. Если это какая-то непонятная конфигурация, то надо разбираться. И так же изменение риторики, которое произошло относительно дальнобойного оружия… Над этим надо работать
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что россияне боятся решения по Tomahawk.
Соответствующее оружие есть не только у США, и если США делают шаг вперед, "русские" понимают, что я договорюсь в Европе о "Томагавках" и о другом необходимом оружии
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиция россиян по Донбассу не изменилась: они требуют от Украины отдать Донецкую и Луганскую области. Зеленский подчеркнул, что так называемый "референдум" был незаконным, а требования рф далеки от реальности.