Зеленський: РНБО затвердила плани стійкості на наступну зиму для всіх областей, окрім Києва, уряд і ПС ЗСУ отримали завдання

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів засідання РНБО, де затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, окрім Києва, уряд, зокрема Міноборони, ПС ЗСУ отримали необхідні завдання, пише УНН.

З його слів, були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. "Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - вказав Президент.

На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів

І додав: "На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання".

"Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей", - наголосив Президент.

Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися. Дякую всім, хто реально працює на Україну, на захист нашої держави та людей. Слава Україні!