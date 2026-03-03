$43.230.13
Ексклюзив
12:11 • 2818 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 5572 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 13834 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 28077 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 93402 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 82305 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59228 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 50781 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 42674 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22503 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Публікації
Ексклюзиви
MIM-104 Patriot

Зеленський: РНБО затвердила плани стійкості на наступну зиму для всіх областей, окрім Києва, уряд і ПС ЗСУ отримали завдання

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, де затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва. Уряд, Міноборони та ПС ЗСУ отримали завдання щодо підготовки до наступної зими.

Зеленський: РНБО затвердила плани стійкості на наступну зиму для всіх областей, окрім Києва, уряд і ПС ЗСУ отримали завдання

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів засідання РНБО, де затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, окрім Києва, уряд, зокрема Міноборони, ПС ЗСУ отримали необхідні завдання, пише УНН.

Щойно провів засідання РНБО України

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. "Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - вказав Президент.

На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів

- зазначив Зеленський.

І додав: "На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання".

"Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей", - наголосив Президент.

Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися. Дякую всім, хто реально працює на Україну, на захист нашої держави та людей. Слава Україні!

- наголосив Зеленський.

Реалізація Плану енергостійкості потребуватиме залучення банківських ресурсів - Свириденко28.02.26, 18:38 • 5821 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
