Эксклюзив
12:11 • 2890 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 5778 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 13977 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 28265 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 93723 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 82451 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 59338 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 50818 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 42701 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 22511 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Графики отключений электроэнергии
Зеленский: СНБО утвердил планы устойчивости на следующую зиму для всех областей, кроме Киева, правительство и ВС ВСУ получили задачи

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, где утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева. Правительство, Минобороны и ВС ВСУ получили задачи по подготовке к следующей зиме.

Зеленский: СНБО утвердил планы устойчивости на следующую зиму для всех областей, кроме Киева, правительство и ВС ВСУ получили задачи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел заседание СНБО, где утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, правительство, в частности Минобороны, ВС ВСУ получили необходимые задачи, пишет УНН.

Только что провел заседание СНБО Украины

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. "Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - указал Президент.

На СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов

- отметил Зеленский.

И добавил: "На сегодня Киев был не готов – как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание".

"Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей", - подчеркнул Президент.

Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться. Спасибо всем, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Реализация Плана энергоустойчивости потребует привлечения банковских ресурсов - Свириденко28.02.26, 18:38 • 5823 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Военно-воздушные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев