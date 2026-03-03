Зеленский: СНБО утвердил планы устойчивости на следующую зиму для всех областей, кроме Киева, правительство и ВС ВСУ получили задачи
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, где утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева. Правительство, Минобороны и ВС ВСУ получили задачи по подготовке к следующей зиме.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел заседание СНБО, где утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, правительство, в частности Минобороны, ВС ВСУ получили необходимые задачи, пишет УНН.
Только что провел заседание СНБО Украины
По его словам, были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. "Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - указал Президент.
На СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов
И добавил: "На сегодня Киев был не готов – как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание".
"Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей", - подчеркнул Президент.
Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться. Спасибо всем, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!
