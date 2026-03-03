Зеленский: СНБО утвердил планы устойчивости на следующую зиму для всех областей, кроме Киева, правительство и ВС ВСУ получили задачи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел заседание СНБО, где утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, правительство, в частности Минобороны, ВС ВСУ получили необходимые задачи, пишет УНН.

По его словам, были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. "Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - указал Президент.

И добавил: "На сегодня Киев был не готов – как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание".

"Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей", - подчеркнул Президент.

Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться. Спасибо всем, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!