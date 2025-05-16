Зеленський провів зустрічі з союзниками: Нідерланди збільшать військову допомогу
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Нідерландів, обговоривши підтримку, посилення ППО та інвестиції у виробництво дронів. Також він провів переговори з лідерами Данії, Молдови, Болгарії та Швеції.
Президент України Володимир Зеленський провів 16 травня зустрічі з представниками країн-союзників нашої держави. Зокрема, він зустрівся з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, про що він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Розповів про сьогоднішню зустріч у Стамбулі та про важливість тиску на росію з метою досягнення повного припинення вогню як першого етапу на шляху до надійного миру
Під час зустрічі з головою уряду Нідерландів президент України подякував за рішучу підтримку. Він наголосив, що цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги.
Також Зеленський і Схооф обговорили інші важливі питання. Зокрема, вони торкнулись тем зміцнення ППО, інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема, дронів – одним словом, всього, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей.
Нагадаємо
У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення.
Однак, як зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста.
Також УНН повідомляв, що Володимир Зеленський зустрівся із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони поспілкувалися також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду: вони обговорили шляхи досягнення миру, говорили про енергетичну безпеку та вплив виборів у Європі.
Але не лише з Санду і Фредеріксен зустрівся Зеленський. Він також провів зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.