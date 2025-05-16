Зеленский провёл встречи с союзниками: Нидерланды увеличат военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая встречи с представителями стран-союзников нашего государства. В частности, он встретился с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, о чем он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Рассказал о сегодняшней встрече в Стамбуле и о важности давления на россию с целью достижения полного прекращения огня как первого этапа на пути к надежному миру – заявил Зеленский.

Во время встречи с главой правительства Нидерландов президент Украины поблагодарил за решительную поддержку. Он подчеркнул, что в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи.

Также Зеленский и Схооф обсудили другие важные вопросы. В частности, они коснулись тем укрепления ПВО, инвестиций в украинское оборонное производство, в частности, дронов – одним словом, всего, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения.

Однако, как отметил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города.

Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они пообщались также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду: они обсудили пути достижения мира, говорили об энергетической безопасности и влиянии выборов в Европе.

Но не только с Санду и Фредериксен встретился Зеленский. Он также провел встречи с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.