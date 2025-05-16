Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії Желязковим: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів 16 травня зустріч з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Подробиці він озвучив на сторінці в Telegram, передає УНН.

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Під час зустрічі політики обговорили досягнення повного й безумовного припинення вогню і гарантії безпеки для України. Тиск на росію має збільшуватися заради миру, зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський Росен Желязков обговорили реалізацію проєкту, пов’язаного з добудовою Хмельницької АЕС. Крім того, під час зустрічі йшлось про співробітництво в межах коаліції морського розмінування з Туреччиною та Румунією, а також напрацювання надійних гарантій безпеки, що є важливими для всього Чорноморського регіону.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони поспілкувалися також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Вони теж обговорили шляхи досягнення миру, говорили про енергетичну безпеку та вплив виборів у Європі.