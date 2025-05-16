Зеленский встретился с премьером Болгарии Желязковым: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Подробности он озвучил на странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Во время встречи политики обсудили достижение полного и безусловного прекращения огня и гарантии безопасности для Украины. Давление на Россию должно увеличиваться ради мира, отметил президент Украины.

Также Владимир Зеленский Росен Желязков обсудили реализацию проекта, связанного с достройкой Хмельницкой АЭС. Кроме того, во время встречи речь шла о сотрудничестве в рамках коалиции морского разминирования с Турцией и Румынией, а также наработке надежных гарантий безопасности, важных для всего Черноморского региона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они пообщались также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

Также Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду. Они тоже обсудили пути достижения мира, говорили об энергетической безопасности и влиянии выборов в Европе.