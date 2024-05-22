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Зеленський планує приєднатися до заходів "Дня Д" у Франції та зустрічі G7 в Італії - Politico

Зеленський планує приєднатися до заходів "Дня Д" у Франції та зустрічі G7 в Італії - Politico

Київ • УНН

 • 58461 перегляди

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у святкуванні Дня висадки у Франції та саміті G7 в Італії наступного місяця, щоб звернутися до Заходу за військовою підтримкою, вимагати конфіскації російських активів для фінансування оборони України.

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня Д наступного місяця у Франції, а потім на зустрічі G7 в Італії. Про це пише Politico з посиланням на двох поінформованих людей, передає УНН.

Видання зауважує, що плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасував закордонні поїздки після початку великого наступу росії на місто Харків. Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та глобальної уваги, і ця поїздка дасть йому час зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб обговорити інтереси своєї країни.

Розклад українського президента завжди може змінитися, підкреслили співрозмовники видання. Але якщо все піде за планом, очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати, як він робив в останніх інтерв’ю, до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збити російські ракети, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, коли Іран напали на Ізраїль. Зеленський також вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та можливої реконструкції України.

Зеленський скасував візит до Португалії та Іспанії – ЗМІ 15.05.24, 09:54 • 25413 переглядiв

Politico відзначає, що присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 000 військ із США, Великої Британії та союзних держав висадилися на європейському материку, щоб перемогти нацистську Німеччину — найбільше десантне вторгнення у військовій історії. Ця подія буде вшановувати жертви, які були потрібні, щоб зірвати марш Адольфа Гітлера, коли його війська поглинули континент, перш ніж зіткнутися з жорстким опором з боку демократій і Радянського Союзу.

"На американському кладовищі Зеленський буде поруч з Байденом, західними лідерами та представником росії як глава країни, якій загрожує знищення з карти світу. Байден, який скористається моментом, щоб палко виступити на захист демократії в усьому світі, напевно хвалитиметься тим, як він згуртував союзників для справи України після того, як російський володимир путін наказав про повне вторгнення", - пише Politico.

Додамо

За даними видання, після цього Зеленський планує вирушити до Італії на G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів конфіскованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки та побоювання, що москва може зробити те саме із західними країнами. США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

Це питання сколихнуло попередню зустріч міністрів фінансів G7, де голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для позики Україні.

Зеленський, ймовірно, скористався б нагодою з главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається.

"Якщо у світі є 300 мільярдів доларів — чому б не використати їх?" – сказав він у січні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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