Зеленский планирует присоединиться к мероприятиям "Дня Д" во Франции и встрече G7 в Италии - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня Д в следующем месяце во Франции, а затем на встрече G7 в Италии. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух информированных людей, передает УНН.

Издание отмечает, что планы Зеленского особенно примечательны, поскольку недавно он отменил зарубежные поездки после начала большого наступления россии на город Харьков. Но Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и глобальном внимании, и эта поездка даст ему время с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы обсудить интересы своей страны.

Расписание украинского президента всегда может измениться, подчеркнули собеседники издания. Но если все пойдет по плану, ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать, как он делал в последних интервью, к большей военной поддержке Запада и попросить НАТО сбить российские ракеты, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания, когда Иран напал на Израиль. Зеленский также потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы для помощи в финансировании обороны и возможной реконструкции Украины.

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Politico отмечает, что присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 000 войск из США, Великобритании и союзных государств высадились на европейском материке, чтобы победить нацистскую Германию - крупнейшее десантное вторжение в военной истории. Это событие будет чтить жертвы, которые были необходимы, чтобы сорвать марш Адольфа Гитлера, когда его войска поглотили континент, прежде чем столкнуться с жестким сопротивлением со стороны демократий и Советского Союза.

"На американском кладбище Зеленский будет рядом с Байденом, западными лидерами и представителем россии как глава страны, которой грозит уничтожение. Байден, который воспользуется моментом, чтобы горячо выступить в защиту демократии во всем мире, наверняка будет хвастаться тем, как он сплотил союзников для дела Украины после того, как российский владимир путин приказал о полном вторжении", - пишет Politico.

Добавим

По данным издания, после этого Зеленский планирует отправиться в Италию на G7. В течение нескольких месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов конфискованных российских активов для укрепления обороны и экономики Украины, ссылаясь на юридические загадки и опасения, что москва может сделать то же самое с западными странами. США и Великобритания решительно поддержали эту идею, тогда как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.

Этот вопрос всколыхнул предыдущую встречу министров финансов G7, где глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полного ареста российских активов для займа Украине.

Зеленский, вероятно, воспользовался бы случаем с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить сомневающихся.

"Если в мире есть 300 миллиардов долларов - почему бы не использовать их?" - сказал он в январе.