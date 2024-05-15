Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Владимир Зеленский отменил запланированный на конец этой недели визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.

Об этом сообщает CNN Portugal, передает УНН.

Отмечается, что Зеленский не впервые откладывает поездки в эти страны. По информации CNN Portugal, Владимир Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.

Не сообщая более конкретных подробностей, делегация главы украинского государства, дала понять, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время.

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Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Зеленский должен посетить Испанию для подписания двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Мадридом.