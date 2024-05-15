Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  35290 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  127247 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  127552 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  154066 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152004 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130745 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175554 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210578 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215070 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206121 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Публикации

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  359820 просмотра

Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Зеленский отменил свой визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине, в частности ситуации на нескольких линиях фронта, что делает нецелесообразным его поездки за границу в это время.

политика •   •  5615 просмотра
Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 6 копеек до 39,6799 UAH/USD и относительно евро на 8 копеек до 42,8305 UAH/EUR по состоянию на 15 мая.

Экономика •   •  4590 просмотра
Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

российская артиллерия обстреляла акваторию вблизи Очакова в Николаевской области, пострадавших нет.

Война •   •  6694 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники для большого наступления, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, в то время как ключевая задача Украины - выстоять, переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.

Война •   •  7034 просмотра
россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света

Более 20 человек застряли в лифтах во Львове из-за аварийного отключения электроэнергии 14 и 15 мая, причем 17 случаев было зафиксировано вчера вечером и 4 - сегодня утром.

Общество •   •  5265 просмотра
Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света

Армия рф наносит удары по Херсону - ОВА

Российские войска атакуют Херсон, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  12760 просмотра
Армия рф наносит удары по Херсону - ОВА

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Депутат Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице Конкорд Банка Елене Соседке подать в суд на Даниила Гетманцева за клевету после того, как он назвал акционеров банка "не украинцами".

Экономика •   •  35290 просмотра
Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Волонтеры и правоохранители эвакуировали более 3 100 человек из северных районов Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, в том числе около 1 100 человек из Волчанска и сел, расположенных непосредственно на линии соприкосновения.

Общество •   •  11789 просмотра
Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены

По состоянию на 9:00 15 мая экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены, но ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Общество •   •  12200 просмотра
Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.

Война •   •  13083 просмотра
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали