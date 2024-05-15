Зеленський скасував візит до Португалії та Іспанії – ЗМІ
Київ • УНН
Зеленський скасував свій візит до Португалії та Іспанії через серйозну внутрішню ситуацію в Україні, зокрема ситуацію на кількох лініях фронту, що робить недоцільним його поїздки за кордон у цей час.
Президент Володимир Зеленський скасував запланований на кінець цього тижня візит до Португалії та Іспанії через серйозну внутрішню ситуацію в Україні.
Про це повідомляє CNN Portugal, передає УНН.
Зазначається, що Зеленський не вперше відкладає поїздки до цих країн. За інформацією CNN Portugal, Володимир Зеленський скасував свою поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні.
Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави української держави, дала зрозуміти, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що найближчими днями Зеленський має відвідати Іспанію для підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Мадридом.