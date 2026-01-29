$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Естонія запропонувала Раді ЄС безстрокову заборону на в'їзд для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Це має запобігти легалізації цих осіб у Шенгенській зоні після завершення бойових дій.

Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України

Естонія офіційно винесла на обговорення Ради ЄС пропозицію щодо запровадження безстрокової заборони на в'їзд для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що сотні тисяч комбатантів із бойовим досвідом та кримінальним минулим становлять пряму загрозу внутрішній безпеці Європи в повоєнний період. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Виступаючи в Брюсселі 29 січня, Маргус Цахкна заявив, що росія має близько мільйона бійців, значна частина яких була рекрутована з в'язниць. Естонська сторона наполягає на створенні єдиного загальноєвропейського "чорного списку", щоб запобігти легалізації цих осіб у Шенгенській зоні після завершення активних бойових дій.

ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції29.01.26, 19:57 • 1792 перегляди

Немає жодного шляху з Бучі до Брюсселя. Це головне послання. У росії ми маємо майже мільйон комбатантів. Здебільшого це злочинці. Це дуже небезпечні люди. Я впевнений, що більшість із них приїдуть до Європи після війни, а Європа до цього не готова

– підкреслив Маргус Цахкна.

Підтримка плану та технічні виклики

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтвердила, що низка держав-членів підтримала естонську ініціативу. Вона зазначила, що ЄС повинен розробити механізм ідентифікації комбатантів заздалегідь, не чекаючи можливого припинення вогню. Головним викликом залишається логістика: за даними розвідки, у війні взяли участь понад 1,5 мільйона громадян рф, і їхнє відстеження вимагатиме безпрецедентної координації між спецслужбами та прикордонними відомствами країн ЄС.

Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України12.01.26, 12:38 • 4289 переглядiв

Наразі Європейська комісія вже посилила візовий режим, перевівши власників російських паспортів на одноразові візи з листопада 2025 року. Новий план передбачає перехід від обмеження віз до повної заборони на перебування та отримання посвідок на проживання для будь-кого, хто був залучений до агресії. Оскільки питання стосується міграційної політики та безпеки, для його затвердження може бути достатньо кваліфікованої більшості голосів країн-членів. 

Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28.01.26, 07:44 • 33235 переглядiв

Степан Гафтко

