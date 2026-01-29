Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України
Київ • УНН
Естонія запропонувала Раді ЄС безстрокову заборону на в'їзд для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Це має запобігти легалізації цих осіб у Шенгенській зоні після завершення бойових дій.
Естонія офіційно винесла на обговорення Ради ЄС пропозицію щодо запровадження безстрокової заборони на в'їзд для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що сотні тисяч комбатантів із бойовим досвідом та кримінальним минулим становлять пряму загрозу внутрішній безпеці Європи в повоєнний період. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
Виступаючи в Брюсселі 29 січня, Маргус Цахкна заявив, що росія має близько мільйона бійців, значна частина яких була рекрутована з в'язниць. Естонська сторона наполягає на створенні єдиного загальноєвропейського "чорного списку", щоб запобігти легалізації цих осіб у Шенгенській зоні після завершення активних бойових дій.
ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції29.01.26, 19:57 • 1792 перегляди
Немає жодного шляху з Бучі до Брюсселя. Це головне послання. У росії ми маємо майже мільйон комбатантів. Здебільшого це злочинці. Це дуже небезпечні люди. Я впевнений, що більшість із них приїдуть до Європи після війни, а Європа до цього не готова
Підтримка плану та технічні виклики
Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтвердила, що низка держав-членів підтримала естонську ініціативу. Вона зазначила, що ЄС повинен розробити механізм ідентифікації комбатантів заздалегідь, не чекаючи можливого припинення вогню. Головним викликом залишається логістика: за даними розвідки, у війні взяли участь понад 1,5 мільйона громадян рф, і їхнє відстеження вимагатиме безпрецедентної координації між спецслужбами та прикордонними відомствами країн ЄС.
Естонія заборонила в'їзд 261 російському бойовику за участь у війні проти України12.01.26, 12:38 • 4289 переглядiв
Наразі Європейська комісія вже посилила візовий режим, перевівши власників російських паспортів на одноразові візи з листопада 2025 року. Новий план передбачає перехід від обмеження віз до повної заборони на перебування та отримання посвідок на проживання для будь-кого, хто був залучений до агресії. Оскільки питання стосується міграційної політики та безпеки, для його затвердження може бути достатньо кваліфікованої більшості голосів країн-членів.
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28.01.26, 07:44 • 33235 переглядiв