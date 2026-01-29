ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції

Європейський Союз посилює тиск на росію через її війну проти України, зокрема вніс рф до "чорного списку" через ризики відмивання коштів. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

Деталі

За її словами, таке рішення ускладнить та здорожчить фінансові операції з російськими банками.

Ми збільшуємо тиск на росію. ЄС сьогодні вніс росію до чорного списку через ризики відмивання коштів. Це сповільнить і зробить дорожчими транзакції з російськими банками - зазначила Каллас.

Вона також повідомила, що в ЄС триває робота над кредитом у розмірі 90 млрд євро для підтримки України та підготовкою 20-го пакета санкцій проти росії.

Окрім цього, обговорюється пропозиція заборонити в’їзд до Шенгенської зони колишнім російським військовим через загрози безпеці.

Каллас наголосила, що будь-які заходи, які обмежують фінансування російської війни, мають залишатися на порядку денному.

Водночас ЄС продовжує планування свого внеску в гарантії безпеки для України – від розширення тренувальних програм до підтримки оборонної промисловості та процесу євроінтеграції.

Окремо вона підкреслила важливість притягнення росії до відповідальності за агресію.

росія розпочала цю війну і повинна бути притягнута до відповідальності - заявила Каллас.

За її словами, минулого тижня Європейський Союз уже виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.