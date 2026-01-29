ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції

$42.770.19
51.230.00
ukenru
Ексклюзив
17:45 • 1148 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 11146 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 19998 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 19388 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 24461 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 22557 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17145 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19246 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28236 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12719 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 11226 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 32898 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 11824 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 20231 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10382 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 1132 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 3454 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10418 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 70096 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 98468 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 36 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 964 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 27557 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 53649 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 50978 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram
Опалення

ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Європейський Союз вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів, що ускладнить фінансові операції з російськими банками. Також ЄС готує 20-й пакет санкцій проти рф та обговорює заборону в'їзду колишнім російським військовим до Шенгенської зони.

ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції

Європейський Союз посилює тиск на росію через її війну проти України, зокрема вніс рф до "чорного списку" через ризики відмивання коштів. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

Деталі

За її словами, таке рішення ускладнить та здорожчить фінансові операції з російськими банками.

Ми збільшуємо тиск на росію. ЄС сьогодні вніс росію до чорного списку через ризики відмивання коштів. Це сповільнить і зробить дорожчими транзакції з російськими банками

- зазначила Каллас.

Вона також повідомила, що в ЄС триває робота над кредитом у розмірі 90 млрд євро для підтримки України та підготовкою 20-го пакета санкцій проти росії.

Окрім цього, обговорюється пропозиція заборонити в’їзд до Шенгенської зони колишнім російським військовим через загрози безпеці.

Каллас наголосила, що будь-які заходи, які обмежують фінансування російської війни, мають залишатися на порядку денному.

Водночас ЄС продовжує планування свого внеску в гарантії безпеки для України – від розширення тренувальних програм до підтримки оборонної промисловості та процесу євроінтеграції.

Окремо вона підкреслила важливість притягнення росії до відповідальності за агресію.

росія розпочала цю війну і повинна бути притягнута до відповідальності

- заявила Каллас.

За її словами, минулого тижня Європейський Союз уже виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна