ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для керівництва рф - Каллас

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас в соцмережі Х, пише УНН.

Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні москви проти України - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності.

"Безкарності бути не може", - сказала Каллас.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року 26 держав-членів Євросоюзу зобов’язалися долучитися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це наближає до початку роботи трибуналу, який розслідуватиме злочини агресії.