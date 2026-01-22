$43.180.08
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 10173 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 11762 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 14355 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 15624 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16513 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 30367 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15641 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16168 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18773 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для керівництва рф - Каллас

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що російські лідери мають бути притягнуті до відповідальності.

ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для керівництва рф - Каллас

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас в соцмережі Х, пише УНН.

Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні москви проти України

- зазначила Каллас.

Вона наголосила, що російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності.

"Безкарності бути не може", - сказала Каллас.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року 26 держав-членів Євросоюзу зобов’язалися долучитися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це наближає до початку роботи трибуналу, який розслідуватиме злочини агресії.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Рада Європи
Європейський Союз
Україна