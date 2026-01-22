ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для керівництва рф - Каллас
Київ • УНН
Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що російські лідери мають бути притягнуті до відповідальності.
Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас в соцмережі Х, пише УНН.
Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні москви проти України
Вона наголосила, що російські лідери несуть відповідальність за війну і вони мають бути притягнуті до відповідальності.
"Безкарності бути не може", - сказала Каллас.
Нагадаємо
У жовтні 2025 року 26 держав-членів Євросоюзу зобов’язалися долучитися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це наближає до початку роботи трибуналу, який розслідуватиме злочини агресії.