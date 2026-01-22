ЕС выделил первые 10 млн евро на спецтрибунал для руководства рф - Каллас

Евросоюз выделил первые 10 миллионов на функционирование спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины, который создают под эгидой Совета Европы. Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов евро на создание нового Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне москвы против Украины - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что российские лидеры несут ответственность за войну и они должны быть привлечены к ответственности.

"Безнаказанности быть не может", - сказала Каллас.

Напомним

В октябре 2025 года 26 государств-членов Евросоюза обязались присоединиться к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это приближает к началу работы трибунала, который будет расследовать преступления агрессии.