26 країн ЄС підтримали створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії - Каллас
Київ • УНН
26 держав-членів Євросоюзу зобов’язалися долучитися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це наближає до початку роботи трибуналу, який розслідуватиме злочини агресії.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що сьогодні, 20 жовтня, 26 держав-членів Євросоюзу зобов’язалися долучитися до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня в Києві ми оголосили про виділення 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії. Сьогодні 26 держав-членів зобов'язалися стати сторонами цього трибуналу. Це наближає нас на один крок до початку роботи трибуналу
Вона зазначила, що очікується надходження всіх кошторисів витрат, зокрема й від Нідерландів, після чого процес зможе просунутися далі.Посадовиця наголосила, що саме режим путіна розпочав цю війну, отже він має понести відповідальність за її наслідки.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України відбуватиметься в три етапи. Наразі процес на етапі підготовки до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу.
Водночас спеціальний трибунал не претендує на питання конфіскації, як вид покарання. Все, що стосується відшкодування завданої шкоди буде вирішувати компенсаційна комісія й відповідно в цілому міжнародний компенсаційний механізм