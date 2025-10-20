26 стран ЕС поддержали создание Специального трибунала для расследования преступления агрессии России - Каллас
Киев • УНН
26 государств-членов Евросоюза обязались присоединиться к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это приближает к началу работы трибунала, который будет расследовать преступления агрессии.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что сегодня, 20 октября, 26 государств-членов Евросоюза обязались присоединиться к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, пишет УНН.
Подробности
На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии. Сегодня 26 государств-членов обязались стать сторонами этого трибунала. Это приближает нас на один шаг к началу работы трибунала
Она отметила, что ожидается поступление всех смет расходов, в том числе и от Нидерландов, после чего процесс сможет продвинуться дальше. Чиновница подчеркнула, что именно режим Путина начал эту войну, следовательно, он должен понести ответственность за ее последствия.
Напомним
Ранее УНН писал, что запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины будет проходить в три этапа. Сейчас процесс находится на этапе подготовки к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала.
В то же время специальный трибунал не претендует на вопросы конфискации как вид наказания. Все, что касается возмещения причиненного ущерба, будет решать компенсационная комиссия и, соответственно, в целом международный компенсационный механизм.