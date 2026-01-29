$42.770.19
Эксклюзив
17:45 • 586 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 10828 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 19341 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 18827 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 23941 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 22110 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 16828 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 19019 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28118 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12636 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Европейский Союз внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств, что усложнит финансовые операции с российскими банками. Также ЕС готовит 20-й пакет санкций против рф и обсуждает запрет въезда бывшим российским военным в Шенгенскую зону.

ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции

Европейский Союз усиливает давление на россию из-за ее войны против Украины, в частности, внес рф в "черный список" из-за рисков отмывания средств. Об этом заявила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, передает УНН.

Детали

По ее словам, такое решение усложнит и удорожит финансовые операции с российскими банками.

Мы увеличиваем давление на Россию. ЕС сегодня внес Россию в черный список из-за рисков отмывания средств. Это замедлит и сделает дороже транзакции с российскими банками

- отметила Каллас.

Она также сообщила, что в ЕС продолжается работа над кредитом в размере 90 млрд евро для поддержки Украины и подготовкой 20-го пакета санкций против россии.

Кроме этого, обсуждается предложение запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим российским военным из-за угроз безопасности.

Каллас подчеркнула, что любые меры, ограничивающие финансирование российской войны, должны оставаться на повестке дня.

В то же время ЕС продолжает планирование своего вклада в гарантии безопасности для Украины – от расширения тренировочных программ до поддержки оборонной промышленности и процесса евроинтеграции.

Отдельно она подчеркнула важность привлечения России к ответственности за агрессию.

Россия начала эту войну и должна быть привлечена к ответственности

- заявила Каллас.

По ее словам, на прошлой неделе Европейский Союз уже выделил первые 10 млн евро на создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним

Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро на функционирование спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Андрей Тимощенков

