ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции

Европейский Союз усиливает давление на россию из-за ее войны против Украины, в частности, внес рф в "черный список" из-за рисков отмывания средств. Об этом заявила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, передает УНН.

Детали

По ее словам, такое решение усложнит и удорожит финансовые операции с российскими банками.

Мы увеличиваем давление на Россию. ЕС сегодня внес Россию в черный список из-за рисков отмывания средств. Это замедлит и сделает дороже транзакции с российскими банками - отметила Каллас.

Она также сообщила, что в ЕС продолжается работа над кредитом в размере 90 млрд евро для поддержки Украины и подготовкой 20-го пакета санкций против россии.

Кроме этого, обсуждается предложение запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим российским военным из-за угроз безопасности.

Каллас подчеркнула, что любые меры, ограничивающие финансирование российской войны, должны оставаться на повестке дня.

В то же время ЕС продолжает планирование своего вклада в гарантии безопасности для Украины – от расширения тренировочных программ до поддержки оборонной промышленности и процесса евроинтеграции.

Отдельно она подчеркнула важность привлечения России к ответственности за агрессию.

Россия начала эту войну и должна быть привлечена к ответственности - заявила Каллас.

По ее словам, на прошлой неделе Европейский Союз уже выделил первые 10 млн евро на создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним

