Европейский Союз рассматривает полный запрет на въезд для тех, кто воевал за РФ против Украины

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 1748 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 4632 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 10328 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 14672 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 25849 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24205 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 28351 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 25692 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19227 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20804 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.6м/с
90%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб29 января, 10:24 • 4324 просмотра
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУPhoto29 января, 12:30 • 6008 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 31457 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 13956 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 9068 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 10332 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 9072 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 13958 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 74330 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 102669 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 2316 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 2946 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 29758 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 55716 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 52945 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Европейский Союз рассматривает полный запрет на въезд для тех, кто воевал за РФ против Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Эстония предложила Совету ЕС бессрочный запрет на въезд для всех российских военных, участвовавших в войне против Украины. Это должно предотвратить легализацию этих лиц в Шенгенской зоне после завершения боевых действий.

Европейский Союз рассматривает полный запрет на въезд для тех, кто воевал за РФ против Украины

Эстония официально вынесла на обсуждение Совета ЕС предложение о введении бессрочного запрета на въезд для всех российских военных, участвовавших в войне против Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что сотни тысяч комбатантов с боевым опытом и криминальным прошлым представляют прямую угрозу внутренней безопасности Европы в послевоенный период. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Выступая в Брюсселе 29 января, Маргус Цахкна заявил, что Россия имеет около миллиона бойцов, значительная часть которых была рекрутирована из тюрем. Эстонская сторона настаивает на создании единого общеевропейского «черного списка», чтобы предотвратить легализацию этих лиц в Шенгенской зоне после завершения активных боевых действий.

ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции29.01.26, 19:57 • 1790 просмотров

Нет никакого пути из Бучи в Брюссель. Это главное послание. В России у нас почти миллион комбатантов. В основном это преступники. Это очень опасные люди. Я уверен, что большинство из них приедут в Европу после войны, а Европа к этому не готова

– подчеркнул Маргус Цахкна.

Поддержка плана и технические вызовы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подтвердила, что ряд государств-членов поддержали эстонскую инициативу. Она отметила, что ЕС должен разработать механизм идентификации комбатантов заранее, не дожидаясь возможного прекращения огня. Главным вызовом остается логистика: по данным разведки, в войне приняли участие более 1,5 миллиона граждан РФ, и их отслеживание потребует беспрецедентной координации между спецслужбами и пограничными ведомствами стран ЕС.

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины12.01.26, 12:38 • 4289 просмотров

В настоящее время Европейская комиссия уже ужесточила визовый режим, переведя владельцев российских паспортов на одноразовые визы с ноября 2025 года. Новый план предусматривает переход от ограничения виз к полному запрету на пребывание и получение видов на жительство для любого, кто был вовлечен в агрессию. Поскольку вопрос касается миграционной политики и безопасности, для его утверждения может быть достаточно квалифицированного большинства голосов стран-членов. 

Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28.01.26, 07:44 • 33235 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Кайя Каллас
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Эстония
Украина