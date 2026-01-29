Европейский Союз рассматривает полный запрет на въезд для тех, кто воевал за РФ против Украины

Эстония официально вынесла на обсуждение Совета ЕС предложение о введении бессрочного запрета на въезд для всех российских военных, участвовавших в войне против Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что сотни тысяч комбатантов с боевым опытом и криминальным прошлым представляют прямую угрозу внутренней безопасности Европы в послевоенный период. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Выступая в Брюсселе 29 января, Маргус Цахкна заявил, что Россия имеет около миллиона бойцов, значительная часть которых была рекрутирована из тюрем. Эстонская сторона настаивает на создании единого общеевропейского «черного списка», чтобы предотвратить легализацию этих лиц в Шенгенской зоне после завершения активных боевых действий.

ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции

Нет никакого пути из Бучи в Брюссель. Это главное послание. В России у нас почти миллион комбатантов. В основном это преступники. Это очень опасные люди. Я уверен, что большинство из них приедут в Европу после войны, а Европа к этому не готова – подчеркнул Маргус Цахкна.

Поддержка плана и технические вызовы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подтвердила, что ряд государств-членов поддержали эстонскую инициативу. Она отметила, что ЕС должен разработать механизм идентификации комбатантов заранее, не дожидаясь возможного прекращения огня. Главным вызовом остается логистика: по данным разведки, в войне приняли участие более 1,5 миллиона граждан РФ, и их отслеживание потребует беспрецедентной координации между спецслужбами и пограничными ведомствами стран ЕС.

Эстония запретила въезд 261 российскому боевику за участие в войне против Украины

В настоящее время Европейская комиссия уже ужесточила визовый режим, переведя владельцев российских паспортов на одноразовые визы с ноября 2025 года. Новый план предусматривает переход от ограничения виз к полному запрету на пребывание и получение видов на жительство для любого, кто был вовлечен в агрессию. Поскольку вопрос касается миграционной политики и безопасности, для его утверждения может быть достаточно квалифицированного большинства голосов стран-членов.

Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами