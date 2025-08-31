Єврокомісарка з питань розширення і глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11679 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 31125 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 60464 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 75727 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94473 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247581 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106093 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83857 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97963 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312022 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
55%
747мм
Популярнi новини
Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї30 серпня, 15:19 • 6996 перегляди
Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський30 серпня, 15:32 • 4636 перегляди
Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок 30 серпня, 16:22 • 3168 перегляди
Трамп поставив під сумнів зустріч путіна та Зеленського - Daily Caller30 серпня, 16:48 • 3476 перегляди
Генсека Ради Європи госпіталізували 30 серпня, 18:01 • 3632 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 1242 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 87257 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 215664 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 219586 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 312022 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 261850 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Гройсман
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103452 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 236128 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259678 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 256926 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 237284 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Єврокомісарка з питань розширення і глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Єврокомісарка Марта Кос з міністрами закордонних справ обговорили підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ до ЄС. Також йшлося про 19-й пакет санкцій та інструмент SAFE на 150 млрд євро для оборонної підтримки.

Єврокомісарка з питань розширення і глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос разом з міністрами закордонних справ обговорили подальшу підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ в ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Кос у соціальній мережі Х.

Жорстокі напади на українських цивільних осіб нагадують нам, що росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України

- йдеться у дописі єврокомісарки.

Марта Кос зазначила, що темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила на готовності розпочати переговори про вступ (України в ЄС – ред.).

Нагадаємо

27 серпня віцепрем’єр Тарас Качка відвідав Угорщину для обговорення шляху України до ЄС, захисту прав нацменшин та безпекової ситуації. 

Протягом 18-19 серпня Качка провів телефонні розмови із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом, міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом, міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом та міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм. Сторони координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня. Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос27.08.25, 00:57 • 2594 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Австрія
Копенгаген
Європейський Союз
Фінляндія
Греція
Іспанія
Португалія
Угорщина
Естонія
Україна