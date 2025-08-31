Єврокомісарка з питань розширення і глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС
Київ • УНН
Єврокомісарка Марта Кос з міністрами закордонних справ обговорили підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ до ЄС. Також йшлося про 19-й пакет санкцій та інструмент SAFE на 150 млрд євро для оборонної підтримки.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос разом з міністрами закордонних справ обговорили подальшу підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ в ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Кос у соціальній мережі Х.
Жорстокі напади на українських цивільних осіб нагадують нам, що росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України
Марта Кос зазначила, що темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.
Також Кос наголосила на готовності розпочати переговори про вступ (України в ЄС – ред.).
Нагадаємо
27 серпня віцепрем’єр Тарас Качка відвідав Угорщину для обговорення шляху України до ЄС, захисту прав нацменшин та безпекової ситуації.
Протягом 18-19 серпня Качка провів телефонні розмови із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом, міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом, міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом та міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм. Сторони координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня. Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".
Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос27.08.25, 00:57 • 2594 перегляди