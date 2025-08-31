Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили поддержку Украины и перспективы вступления в ЕС
Киев • УНН
Еврокомиссар Марта Кос с министрами иностранных дел обсудили поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении в ЕС. Также речь шла о 19-м пакете санкций и инструменте SAFE на 150 млрд евро для оборонной поддержки.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вместе с министрами иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Кос в социальной сети Х.
Жестокие нападения на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины
Марта Кос отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.
Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении (Украины в ЕС – ред.).
Напомним
27 августа вице-премьер Тарас Качка посетил Венгрию для обсуждения пути Украины в ЕС, защиты прав нацменьшинств и ситуации с безопасностью.
В течение 18-19 августа Качка провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм. Стороны координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".
