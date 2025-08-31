Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили поддержку Украины и перспективы вступления в ЕС

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11599 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 30973 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 60372 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 75636 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 94407 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247537 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106046 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83845 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97952 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311953 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 6876 просмотра
Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский30 августа, 15:32 • 4528 просмотра
Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин30 августа, 16:22 • 3098 просмотра
Трамп поставил под сомнение встречу путина и Зеленского - Daily Caller30 августа, 16:48 • 3404 просмотра
Генсека Совета Европы госпитализировали30 августа, 18:01 • 3556 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 1094 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 87174 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 215585 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 219507 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 311954 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 261795 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 103422 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 236096 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259644 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256892 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 237249 просмотра
Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили поддержку Украины и перспективы вступления в ЕС

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос с министрами иностранных дел обсудили поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении в ЕС. Также речь шла о 19-м пакете санкций и инструменте SAFE на 150 млрд евро для оборонной поддержки.

Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили поддержку Украины и перспективы вступления в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вместе с министрами иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Кос в социальной сети Х.

Жестокие нападения на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины

- говорится в сообщении еврокомиссара.

Марта Кос отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении (Украины в ЕС – ред.).

27 августа вице-премьер Тарас Качка посетил Венгрию для обсуждения пути Украины в ЕС, защиты прав нацменьшинств и ситуации с безопасностью. 

В течение 18-19 августа Качка провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм. Стороны координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Работа НАБУ и САП имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС - Кос27.08.25, 00:57 • 2593 просмотра

Вита Зеленецкая

