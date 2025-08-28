Віцепрем'єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України

$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 24121 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 103429 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 68381 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 41103 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 60110 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 48291 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46708 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 120051 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 124685 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 67615 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 42345 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 41217 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 26202 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко19:59 • 8956 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 41617 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 42777 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 103403 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 121672 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 120036 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Державний кордон України
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 26498 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 67951 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 75442 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 74465 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 108122 перегляди
Свіфт
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Віцепрем'єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Віцепрем’єр Тарас Качка відвідав Угорщину для обговорення шляху України до ЄС, захисту прав нацменшин та безпекової ситуації. Він також оглянув українські школи в Будапешті.

Віцепрем'єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України

У середу, 27 серпня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка прибув з візитом до Угорщини та обговорив шлях України до Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс віцепремʼєра, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Тарас Качка провів у Будапешті переговори з Міністром у справах ЄС Яношем Бокою, Державним секретарем та заступником Міністра закордонних справ Левенте Мадяром та Міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Сторони обговорили такі теми:

  • європейську інтеграцію України та відкриття переговорних Кластерів;
    • питання захисту прав національних меншин;
      • безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру;
        • посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення України.

          Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин

          - йдеться у повідомленні.

          Під час візиту Тарас Качка відвідав також:

          • двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ), де навчаються українські діти. Заклад працює з 31 серпня 2024 року та може навчати до 700 дітей водночас. Школу відкрито у результаті домовленостей Володимира Зеленського та Віктора Орбана;
            • двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі Навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot” (на базі якого функціонує садочок для дошкільнят). Вона працює з 1 вересня 2024 року та фінансується за рахунок державного бюджету Угорщини. Віцепремʼєр-міністр ознайомився з роботою закладів та поспілкувався з викладачами й учнями.

              Нагадаємо

              Після дзвінка Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зменшив свій опір вступу України до Європейського Союзу. Дипломати сподіваються на вихід з глухого кута щодо вступу України в найближчі місяці.

              Віта Зеленецька

