Віцепрем'єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України
Київ • УНН
Віцепрем’єр Тарас Качка відвідав Угорщину для обговорення шляху України до ЄС, захисту прав нацменшин та безпекової ситуації. Він також оглянув українські школи в Будапешті.
У середу, 27 серпня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка прибув з візитом до Угорщини та обговорив шлях України до Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс віцепремʼєра, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Тарас Качка провів у Будапешті переговори з Міністром у справах ЄС Яношем Бокою, Державним секретарем та заступником Міністра закордонних справ Левенте Мадяром та Міністром сільського господарства Іштваном Надєм.
Сторони обговорили такі теми:
- європейську інтеграцію України та відкриття переговорних Кластерів;
- питання захисту прав національних меншин;
- безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру;
- посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення України.
Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин
Під час візиту Тарас Качка відвідав також:
- двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ), де навчаються українські діти. Заклад працює з 31 серпня 2024 року та може навчати до 700 дітей водночас. Школу відкрито у результаті домовленостей Володимира Зеленського та Віктора Орбана;
- двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі Навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot” (на базі якого функціонує садочок для дошкільнят). Вона працює з 1 вересня 2024 року та фінансується за рахунок державного бюджету Угорщини. Віцепремʼєр-міністр ознайомився з роботою закладів та поспілкувався з викладачами й учнями.
Нагадаємо
Після дзвінка Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зменшив свій опір вступу України до Європейського Союзу. Дипломати сподіваються на вихід з глухого кута щодо вступу України в найближчі місяці.