Віцепрем'єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України

У середу, 27 серпня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка прибув з візитом до Угорщини та обговорив шлях України до Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс віцепремʼєра, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Тарас Качка провів у Будапешті переговори з Міністром у справах ЄС Яношем Бокою, Державним секретарем та заступником Міністра закордонних справ Левенте Мадяром та Міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Сторони обговорили такі теми:

європейську інтеграцію України та відкриття переговорних Кластерів;

питання захисту прав національних меншин;

безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру;

посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення України.

Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин - йдеться у повідомленні.

Під час візиту Тарас Качка відвідав також:

двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ), де навчаються українські діти. Заклад працює з 31 серпня 2024 року та може навчати до 700 дітей водночас. Школу відкрито у результаті домовленостей Володимира Зеленського та Віктора Орбана;

двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі Навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot” (на базі якого функціонує садочок для дошкільнят). Вона працює з 1 вересня 2024 року та фінансується за рахунок державного бюджету Угорщини. Віцепремʼєр-міністр ознайомився з роботою закладів та поспілкувався з викладачами й учнями.

Нагадаємо

Після дзвінка Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зменшив свій опір вступу України до Європейського Союзу. Дипломати сподіваються на вихід з глухого кута щодо вступу України в найближчі місяці.