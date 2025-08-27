$41.400.03
Трамп переконав Орбана переглянути свою позицію щодо вступу України ло ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Після дзвінка Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зменшив свій опір вступу України до Європейського Союзу. Дипломати сподіваються на вихід з глухого кута щодо вступу України в найближчі місяці.

Трамп переконав Орбана переглянути свою позицію щодо вступу України ло ЄС - Politico

Після дзвінка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зменшити свій опір майбутньому вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляється в матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

"Той факт, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку, змінив динаміку ситуації", - сказав Politico один з дипломатів.

У матеріалі вказано, що рішення можуть бути ухвалені в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів в коментарі Politico також висловили надію, що в найближчі місяці, з огляду на тиск на Будапешт, вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України.

Видання нагадує, що саме прем'єр-міністр Орбан блокує майбутнє членство України в ЄС, тож у Києві сподіваються, що тиск Трампа може змусити угорського лідера змінити свою опозицію.

"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", - зазначив один дипломат.

В Politico також зазначили, що для Орбана є звичною справою змінювати свою риторику.

"Орбану не вперше змінювати свою мелодію. Насправді, можна стверджувати, що він майстер у цьому, особливо в контексті ЄС", - пише видання.

Доповнення

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зателефонував угорському прем'єру Віктору Орбану, щоб дізнатися, чому він блокує переговори України про вступ до ЄС. Європейські лідери просили Трампа використати свій вплив на Орбана.

Павло Зінченко

