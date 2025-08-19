$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 48493 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 78086 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 74061 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 72860 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 45836 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 32490 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97180 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73103 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86411 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103768 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент США Дональд Трамп зателефонував угорському прем'єру Віктору Орбану, щоб дізнатися, чому він блокує переговори України про вступ до ЄС. Європейські лідери просили Трампа використати свій вплив на Орбана.

Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у понеділок після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, зателефонував угорському премʼєру Віктору Орбану після переговорів у Білому домі, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Президент США Дональд Трамп у понеділок зателефонував Віктору Орбану після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу", - пише видання.

Зазначається, що група європейських лідерів у певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на нього, щоб той відмовився від своєї незгоди з прагненням України до членства в ЄС.

Під час розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між президентом росії володимиром путіним та Зеленським. Після переговорів Трампа в понеділок президент США оголосив, що він прагне провести саміт на рівні лідерів між росією та Україною, а потім тристоронню зустріч, у якій він також візьме участь. Час і місце її проведення поки що невідомі

- додає видання.

Однак, як зазначає видання, Орбан не підтвердив дзвінок, а прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у вівторок відмовилася повідомити, чи розглядається Будапешт як місце проведення саміту путіна та Зеленського. Для зустрічі розглядаються кілька місць.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав результати п'ятничної зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці.

Павло Башинський

