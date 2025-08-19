Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зателефонував угорському прем'єру Віктору Орбану, щоб дізнатися, чому він блокує переговори України про вступ до ЄС. Європейські лідери просили Трампа використати свій вплив на Орбана.
Президент США Дональд Трамп у понеділок після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, зателефонував угорському премʼєру Віктору Орбану після переговорів у Білому домі, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
"Президент США Дональд Трамп у понеділок зателефонував Віктору Орбану після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу", - пише видання.
Зазначається, що група європейських лідерів у певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на нього, щоб той відмовився від своєї незгоди з прагненням України до членства в ЄС.
Під час розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між президентом росії володимиром путіним та Зеленським. Після переговорів Трампа в понеділок президент США оголосив, що він прагне провести саміт на рівні лідерів між росією та Україною, а потім тристоронню зустріч, у якій він також візьме участь. Час і місце її проведення поки що невідомі
Однак, як зазначає видання, Орбан не підтвердив дзвінок, а прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у вівторок відмовилася повідомити, чи розглядається Будапешт як місце проведення саміту путіна та Зеленського. Для зустрічі розглядаються кілька місць.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав результати п'ятничної зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці.