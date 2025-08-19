$41.260.08
Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами звонил Орбану, чтобы выяснить, почему тот блокирует движение Украины в ЕС - СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп позвонил венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы узнать, почему он блокирует переговоры Украины о вступлении в ЕС. Европейские лидеры просили Трампа использовать свое влияние на Орбана.

Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами звонил Орбану, чтобы выяснить, почему тот блокирует движение Украины в ЕС - СМИ

Президент США Дональд Трамп в понедельник после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме позвонил венгерскому премьеру Виктору Орбану после переговоров в Белом доме, чтобы спросить, почему он блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил Виктору Орбану после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз", - пишет издание.

Отмечается, что группа европейских лидеров в определенный момент попросила Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы оказать на него давление, чтобы тот отказался от своего несогласия со стремлением Украины к членству в ЕС.

Во время разговора с Трампом Венгрия также выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом россии владимиром путиным и Зеленским. После переговоров Трампа в понедельник президент США объявил, что он стремится провести саммит на уровне лидеров между россией и Украиной, а затем трехстороннюю встречу, в которой он также примет участие. Время и место ее проведения пока неизвестны

- добавляет издание.

Однако, как отмечает издание, Орбан не подтвердил звонок, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник отказалась сообщить, рассматривается ли Будапешт как место проведения саммита путина и Зеленского. Для встречи рассматриваются несколько мест.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал результаты пятничной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске.

Павел Башинский

