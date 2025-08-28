Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины
Киев • УНН
Вице-премьер Тарас Качка посетил Венгрию для обсуждения пути Украины в ЕС, защиты прав нацменьшинств и ситуации с безопасностью. Он также осмотрел украинские школы в Будапеште.
В среду, 27 августа, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка прибыл с визитом в Венгрию и обсудил путь Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил Офис вице-премьера, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Тарас Качка провел в Будапеште переговоры с Министром по делам ЕС Яношем Бокой, Государственным секретарем и заместителем Министра иностранных дел Левенте Мадяром и Министром сельского хозяйства Иштваном Надем.
Стороны обсудили следующие темы:
- европейскую интеграцию Украины и открытие переговорных Кластеров;
- вопросы защиты прав национальных меньшинств;
- ситуацию с безопасностью в Украине и усилия по достижению устойчивого мира;
- усиление сотрудничества в торговле, энергетике и восстановлении, в частности возможности для участия Венгрии в проектах по восстановлению Украины.
Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии являются лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений
Во время визита Тарас Качка посетил также:
- двуязычную украинскую национальную школу имени Тараса Шевченко при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии (ГСУУ), где учатся украинские дети. Учреждение работает с 31 августа 2024 года и может обучать до 700 детей одновременно. Школа открыта в результате договоренностей Владимира Зеленского и Виктора Орбана;
- двуязычную общеобразовательную школу и гимназию на базе Учебно-воспитательного комплекса “Maszoret Avot” (на базе которого функционирует детский сад для дошкольников). Она работает с 1 сентября 2024 года и финансируется за счет государственного бюджета Венгрии. Вице-премьер-министр ознакомился с работой учреждений и пообщался с преподавателями и учениками.
Напомним
После звонка Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уменьшил свое сопротивление вступлению Украины в Европейский Союз. Дипломаты надеются на выход из тупика по вступлению Украины в ближайшие месяцы.