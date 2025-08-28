Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины

В среду, 27 августа, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка прибыл с визитом в Венгрию и обсудил путь Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил Офис вице-премьера, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Тарас Качка провел в Будапеште переговоры с Министром по делам ЕС Яношем Бокой, Государственным секретарем и заместителем Министра иностранных дел Левенте Мадяром и Министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

Стороны обсудили следующие темы:

европейскую интеграцию Украины и открытие переговорных Кластеров;

вопросы защиты прав национальных меньшинств;

ситуацию с безопасностью в Украине и усилия по достижению устойчивого мира;

усиление сотрудничества в торговле, энергетике и восстановлении, в частности возможности для участия Венгрии в проектах по восстановлению Украины.

Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии являются лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений - говорится в сообщении.

Во время визита Тарас Качка посетил также:

двуязычную украинскую национальную школу имени Тараса Шевченко при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии (ГСУУ), где учатся украинские дети. Учреждение работает с 31 августа 2024 года и может обучать до 700 детей одновременно. Школа открыта в результате договоренностей Владимира Зеленского и Виктора Орбана;

двуязычную общеобразовательную школу и гимназию на базе Учебно-воспитательного комплекса “Maszoret Avot” (на базе которого функционирует детский сад для дошкольников). Она работает с 1 сентября 2024 года и финансируется за счет государственного бюджета Венгрии. Вице-премьер-министр ознакомился с работой учреждений и пообщался с преподавателями и учениками.

Напомним

После звонка Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уменьшил свое сопротивление вступлению Украины в Европейский Союз. Дипломаты надеются на выход из тупика по вступлению Украины в ближайшие месяцы.