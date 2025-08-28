$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 23819 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 103062 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 68186 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 40942 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 60007 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 48234 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46686 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 119890 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 124622 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка посетил Венгрию для обсуждения пути Украины в ЕС, защиты прав нацменьшинств и ситуации с безопасностью. Он также осмотрел украинские школы в Будапеште.

Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины

В среду, 27 августа, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка прибыл с визитом в Венгрию и обсудил путь Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил Офис вице-премьера, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Тарас Качка провел в Будапеште переговоры с Министром по делам ЕС Яношем Бокой, Государственным секретарем и заместителем Министра иностранных дел Левенте Мадяром и Министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

Стороны обсудили следующие темы:

  • европейскую интеграцию Украины и открытие переговорных Кластеров;
    • вопросы защиты прав национальных меньшинств;
      • ситуацию с безопасностью в Украине и усилия по достижению устойчивого мира;
        • усиление сотрудничества в торговле, энергетике и восстановлении, в частности возможности для участия Венгрии в проектах по восстановлению Украины.

          Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии являются лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений

          - говорится в сообщении.

          Во время визита Тарас Качка посетил также:

          • двуязычную украинскую национальную школу имени Тараса Шевченко при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии (ГСУУ), где учатся украинские дети. Учреждение работает с 31 августа 2024 года и может обучать до 700 детей одновременно. Школа открыта в результате договоренностей Владимира Зеленского и Виктора Орбана;
            • двуязычную общеобразовательную школу и гимназию на базе Учебно-воспитательного комплекса “Maszoret Avot” (на базе которого функционирует детский сад для дошкольников). Она работает с 1 сентября 2024 года и финансируется за счет государственного бюджета Венгрии. Вице-премьер-министр ознакомился с работой учреждений и пообщался с преподавателями и учениками.

              Напомним

              После звонка Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уменьшил свое сопротивление вступлению Украины в Европейский Союз. Дипломаты надеются на выход из тупика по вступлению Украины в ближайшие месяцы.

              Вита Зеленецкая

              Политика
              Электроэнергия
              Дональд Трамп
              Европейский Союз
              Владимир Зеленский
              Венгрия
              Украина