Работа НАБУ и САП имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС - Кос

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35194 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 68970 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46706 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108506 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136661 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134718 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55334 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152277 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63170 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56506 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозрения
26 августа, 13:53 • 4742 просмотра
На Киевщине мужчина нашел ружье во время демонтажа старого дома
26 августа, 14:01 • 3714 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
26 августа, 14:05 • 38320 просмотра
Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка
26 августа, 14:10 • 3788 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
17:52 • 3902 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35195 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
26 августа, 14:05 • 38326 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134718 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ
26 августа, 08:06 • 166857 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Одесса
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
17:52 • 3906 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
26 августа, 13:17 • 59443 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
26 августа, 10:03 • 110998 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
26 августа, 06:39 • 133386 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
25 августа, 14:33 • 61556 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Боеприпасы
Доллар США
Дія (сервис)

Работа НАБУ и САП имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС - Кос

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос выразила полную поддержку деятельности НАБУ и САП, подчеркивая их роль для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула важность независимых антикоррупционных органов для верховенства права и бизнес-климата.

Работа НАБУ и САП имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС - Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила решительную поддержку деятельности НАБУ и САП. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Кос в социальной сети Х (Twitter).

Детали

"Встретилась с руководством НАБУ и САП: их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления", - говорится в сообщении.

"Я еще раз заявляю о своей полной поддержке их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", - написала еврокомиссар.

Напомним

31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.  

Президент Евросовета и президент Еврокомиссии одобрили подписание Президентом Украины закона о НАБУ и САП, назвав это позитивным шагом. Они подчеркнули важность продолжения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для европейского пути Украины.

Вита Зеленецкая

Политика
X Corp.
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейская комиссия
Европейский совет
Верховная Рада
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина