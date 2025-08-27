Работа НАБУ и САП имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС - Кос
Киев • УНН
Еврокомиссар Марта Кос выразила полную поддержку деятельности НАБУ и САП, подчеркивая их роль для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула важность независимых антикоррупционных органов для верховенства права и бизнес-климата.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила решительную поддержку деятельности НАБУ и САП. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Кос в социальной сети Х (Twitter).
Детали
"Встретилась с руководством НАБУ и САП: их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления", - говорится в сообщении.
"Я еще раз заявляю о своей полной поддержке их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", - написала еврокомиссар.
Напомним
31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.
Президент Евросовета и президент Еврокомиссии одобрили подписание Президентом Украины закона о НАБУ и САП, назвав это позитивным шагом. Они подчеркнули важность продолжения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для европейского пути Украины.