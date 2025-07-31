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Лідери ЄС привітали підписання Зеленським закону про НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Президент Євроради та президентка Єврокомісії схвалили підписання Президентом України закону про НАБУ та САП, назвавши це позитивним кроком. Вони наголосили на важливості продовження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для європейського шляху України.

Лідери ЄС привітали підписання Зеленським закону про НАБУ та САП

Президент Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсала фон дер Ляєн привітали підписання Президентом України Володимиром Зеленським нового закону щодо НАБУ та САП, пише УНН.

Підпис президента Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля

- написали однакове повідомлення Кошта та фон дер Ляєн у X.

Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос відреагувала на ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо НАБУ та САП, зазначивши відновлення ключових запобіжників.

Нагадаємо

31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання невідкладно підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський у той же день повідомив, що підписав поданий ним і проголосований парламентом законопроєкт щодо НАБУ та САП.

Це сталося після того, як 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Юлія Шрамко

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