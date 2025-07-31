Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 3892 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
12:18 • 11746 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
12:07 • 30706 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
10:55 • 21383 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
10:17 • 29141 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 35774 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 178532 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 222112 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 109669 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 94144 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.5м/с
61%
746мм
Популярные новости
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП31 июля, 04:00 • 61689 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага31 июля, 04:50 • 61614 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД31 июля, 06:16 • 52048 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной31 июля, 06:53 • 71782 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко10:16 • 14051 просмотра
публикации
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
13:18 • 3914 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 178582 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 222159 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 161344 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 179689 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Краматорск
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 111129 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 173450 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 230240 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 276372 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 208383 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31

Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Президент Евросовета и президент Еврокомиссии одобрили подписание Президентом Украины закона о НАБУ и САП, назвав это позитивным шагом. Они подчеркнули важность продолжения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для европейского пути Украины.

Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовали подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона о НАБУ и САП, пишет УНН.

Подпись президента Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП является позитивным шагом. Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия

- написали одинаковые сообщения Кошта и фон дер Ляйен в X.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отреагировала на принятие Верховной Радой законопроекта о НАБУ и САП, отметив восстановление ключевых предохранителей.

Напомним

31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания безотлагательно подписал президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день сообщил, что подписал поданный им и проголосованный парламентом законопроект о НАБУ и САП.

Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии тогда Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейская комиссия
Европейский совет
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина