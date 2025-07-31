Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовали подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона о НАБУ и САП, пишет УНН.

Подпись президента Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП является позитивным шагом. Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия - написали одинаковые сообщения Кошта и фон дер Ляйен в X.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отреагировала на принятие Верховной Радой законопроекта о НАБУ и САП, отметив восстановление ключевых предохранителей.

Напомним

31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания безотлагательно подписал президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день сообщил, что подписал поданный им и проголосованный парламентом законопроект о НАБУ и САП.

Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии тогда Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.