Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП
Киев • УНН
Президент Евросовета и президент Еврокомиссии одобрили подписание Президентом Украины закона о НАБУ и САП, назвав это позитивным шагом. Они подчеркнули важность продолжения реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией для европейского пути Украины.
Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовали подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона о НАБУ и САП, пишет УНН.
Подпись президента Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП является позитивным шагом. Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отреагировала на принятие Верховной Радой законопроекта о НАБУ и САП, отметив восстановление ключевых предохранителей.
Напомним
31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания безотлагательно подписал президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день сообщил, что подписал поданный им и проголосованный парламентом законопроект о НАБУ и САП.
Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.
Впоследствии тогда Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.
24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.