Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос
Київ • УНН
Єврокомісар Марта Кос висловила повну підтримку діяльності НАБУ та САП, наголошуючи на їхній ролі для вступу України до ЄС. Вона підкреслила важливість незалежних антикорупційних органів для верховенства права та бізнес-клімату.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила рішучу підтримку діяльності НАБУ й САП. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Кос у соціальній мережі Х (Twitter).
Деталі
"Зустрілася з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення", - йдеться у дописі.
"Я ще раз заявляю про свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - написала єврокомісар.
Нагадаємо
31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.
Президент Євроради та президентка Єврокомісії схвалили підписання Президентом України закону про НАБУ та САП, назвавши це позитивним кроком. Вони наголосили на важливості продовження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для європейського шляху України.