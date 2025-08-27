$41.430.15
Ексклюзив
17:12
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Реклама
УНН Lite
Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Єврокомісар Марта Кос висловила повну підтримку діяльності НАБУ та САП, наголошуючи на їхній ролі для вступу України до ЄС. Вона підкреслила важливість незалежних антикорупційних органів для верховенства права та бізнес-клімату.

Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила рішучу підтримку діяльності НАБУ й САП. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Кос у соціальній мережі Х (Twitter).

Деталі

"Зустрілася з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення", - йдеться у дописі.

"Я ще раз заявляю про свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - написала єврокомісар.

Нагадаємо

31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.  

Президент Євроради та президентка Єврокомісії схвалили підписання Президентом України закону про НАБУ та САП, назвавши це позитивним кроком. Вони наголосили на важливості продовження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для європейського шляху України.

Віта Зеленецька

