У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 2290 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 4530 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
15:41 • 2268 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 5312 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
15:02 • 2338 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
14:47 • 2310 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
14:38 • 1826 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Ексклюзив
14:29 • 6650 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 16476 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

Кая Каллас, голова дипломатії ЄС, заявила про необхідність обмеження чисельності армії рф та її військового бюджету. Це має запобігти подальшим військовим конфліктам, уникаючи пастки, яку встановлює росія щодо обмеження української армії.

Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що варто обмежити чисельність армії рф та військовий бюджет кремля, щоб запобігти подальшій війні. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то насправді нам слід обмежити армію росії, а також їхній військовий бюджет

- сказала Каллас.

Вона додала, що у ЄС завжди казали, що кожна країна має суверенне право вирішувати питання чисельності військових, і тому ми не потрібно потрапити в пастку, яку встановлює росія, говорячи про обмеження чисельності української армії.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що, за даними американських і українських високопосадовців, Київ погодився на обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців у межах попередньої домовленості зі США.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що українська армія не може бути обмеженою. Як пише Sky News, ця заява прозвучала після того, як останніми днями було висунуто різні мирні пропозиції, що передбачають обмеження чисельності особового складу Збройних сил України. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Кая Каллас
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Україна