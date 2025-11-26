Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас, голова дипломатії ЄС, заявила про необхідність обмеження чисельності армії рф та її військового бюджету. Це має запобігти подальшим військовим конфліктам, уникаючи пастки, яку встановлює росія щодо обмеження української армії.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що варто обмежити чисельність армії рф та військовий бюджет кремля, щоб запобігти подальшій війні. Про це пише Euractiv, передає УНН.
Деталі
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то насправді нам слід обмежити армію росії, а також їхній військовий бюджет
Вона додала, що у ЄС завжди казали, що кожна країна має суверенне право вирішувати питання чисельності військових, і тому ми не потрібно потрапити в пастку, яку встановлює росія, говорячи про обмеження чисельності української армії.
Нагадаємо
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що, за даними американських і українських високопосадовців, Київ погодився на обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців у межах попередньої домовленості зі США.
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що українська армія не може бути обмеженою. Як пише Sky News, ця заява прозвучала після того, як останніми днями було висунуто різні мирні пропозиції, що передбачають обмеження чисельності особового складу Збройних сил України.