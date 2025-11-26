Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас, глава дипломатии ЕС, заявила о необходимости ограничения численности армии РФ и ее военного бюджета. Это должно предотвратить дальнейшие военные конфликты, избегая ловушки, которую устанавливает Россия относительно ограничения украинской армии.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что следует ограничить численность армии РФ и военный бюджет Кремля, чтобы предотвратить дальнейшую войну. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Подробности
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то на самом деле нам следует ограничить армию России, а также их военный бюджет
Она добавила, что в ЕС всегда говорили, что каждая страна имеет суверенное право решать вопросы численности военных, и поэтому мы не должны попасть в ловушку, которую устанавливает Россия, говоря об ограничении численности украинской армии.
Напомним
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что, по данным американских и украинских высокопоставленных чиновников, Киев согласился на ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих в рамках предварительной договоренности с США.
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег, что украинская армия не может быть ограниченной. Как пишет Sky News, это заявление прозвучало после того, как в последние дни были выдвинуты различные мирные предложения, предусматривающие ограничение численности личного состава Вооруженных сил Украины.