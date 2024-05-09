Вступ України до ЄС дозволить вирішити продовольчу проблему - голова МЗС Португалії

Вступ України до ЄС "має фундаментальне значення для Португалії", заявив у середу міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел, зіславшись на можливі економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, пише УНН з посиланням на Euractiv.

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Ранжел озвучив позицію Португалії під час слухань у парламентському комітеті у справах Європи у середу.

"Позиція португальського уряду щодо розширення дуже підтримуюча зі стратегічних причин, і з цієї причини він не має тієї стриманості чи небажання, які були у попереднього уряду", - сказав Ранжел.

Вступ України "має фундаментальне значення для Португалії", тому що це буде "економічна можливість - щоразу, коли відбувалося розширення, спостерігався економічний динамізм", і тому що це "явно проатлантична країна", продовжив міністр.

"Нам у Європі потрібні атлантичні союзники", - сказав Ранжел, відкидаючи ідею про те, що розширення буде "поворотом на схід".

"Вступ України дозволить вирішити продовольчу проблему", - сказав він, зазначивши "стратегічну важливість вступу України", а також визнавши, що у фермерів буде "багато проблем" і тому їм доведеться давати компенсації.

"Це стосується Молдови, це стосується Балкан, це стосується Грузії", - додав Ранжел, маючи на увазі інші країни-кандидати, до яких входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія.

Коментуючи недавні атаки росії на інфраструктуру в Україні, міністр сказав, що очікує на "нову хвилю міграції в 8 або 9 мільйонів людей", оскільки брак енергії "уможливлює повсякденне життя".

Говорячи про можливу інституційну реформу на рівні ЄС, міністр закордонних справ Португалії сказав, що Лісабон хотів би не переглядати договори ЄС – тому що "це було б швидше і менш викликало б розбіжності" – але визнав, що, можливо, "кращий шлях" був би через "хірургічну поправку" до договорів.

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