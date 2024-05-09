Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Вступление Украины в ЕС "имеет фундаментальное значение для Португалии", заявил в среду министр иностранных дел страны Паулу Ранжел, сославшись на возможные экономические возможности, решение продовольственной проблемы, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

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Ранжел озвучил позицию Португалии во время слушаний в парламентском комитете по делам Европы в среду.

"Позиция португальского правительства по расширению очень поддерживающая по стратегическим причинам, и по этой причине оно не имеет той сдержанности или нежелания, которые были у предыдущего правительства", - сказал Ранжел.

Вступление Украины "имеет фундаментальное значение для Португалии", потому что это будет "экономическая возможность - каждый раз, когда происходило расширение, наблюдался экономический динамизм", и потому что это "явно проатлантическая страна", продолжил министр.

"Нам в Европе нужны атлантические союзники", - сказал Ранжел, отвергая идею о том, что расширение будет "поворотом на восток".

"Вступление Украины позволит решить продовольственную проблему", - сказал он, отметив "стратегическую важность вступления Украины", а также признав, что у фермеров будет "много проблем" и поэтому им придется давать компенсации.

"Это касается Молдовы, это касается Балкан, это касается Грузии", - добавил Ранжел, имея в виду другие страны-кандидаты, в которые входят Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция, Украина, Молдова и Грузия.

Комментируя недавние атаки россии на инфраструктуру в Украине, министр сказал, что ожидает "новую волну миграции в 8 или 9 миллионов человек", поскольку нехватка энергии "делает возможной повседневную жизнь".

Говоря о возможной институциональной реформе на уровне ЕС, министр иностранных дел Португалии сказал, что Лиссабон хотел бы не пересматривать договоры ЕС - потому что "это было бы быстрее и менее вызвало бы разногласия" - но признал, что, возможно, "лучший путь" был бы через "хирургическую поправку" к договорам.

"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС